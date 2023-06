Tatiana Weston-Webb vai para a repescagem em Saquarema

AS CLASSIFICADAS PARA AS QUARTAS DE FINAL

Na rodada de abertura, a primeira colocada de cada bateria avança direto para as quartas de final. As outras duas vão para a eliminatória.

Tatiana Weston-Webb é a quinta colocada do ranking mundial e está pré-classificada para as Olimpíadas. Ela disputa uma vaga no Finals, evento que define a campeã mundial de surfe.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A brasileira Tatiana Weston-Webb está na repescagram da etapa de Saquarema, no Rio de Janeiro. Esta é a oitava parada do Circuito mundial de surfe.

