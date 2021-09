Tatiana Weston-Webb perde final e iguala melhor resultado de brasileira no Mundial de surfe

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tatiana Weston-Webb é vice-campeã do Circuito Mundial de Surfe. A brasileira foi derrotada pela havaiana Carissa Moore em Trestles, nos Estados Unidos, na terceira e última bateria da grande decisão feminina do WSL Finals, organizado pela Liga Mundial de Surfe.

Tati começou a final vencendo a primeira bateria contra Carissa, mas viu a líder do ranking empatar na sequência e ficar com o título após nova vitória na terceira bateria.

Com o resultado, a havaiana conquista o pentacampeonato mundial no mesmo ano no qual também foi campeã olímpica nas Olimpíadas de Tóquio.

Já Tati iguala o melhor resultado de uma brasileira no Circuito. Silvana Lima foi vice-campeã em 2008 e 2009.

Na última bateria, Carissa colocou Tati na combinação com notas 8,60 e 8,00. A brasileira diminuiu o prejuízo com 8,03, mas não conseguiu mais uma boa onda para virar a disputa e terminou com o vice. O somatório da surfista do Havaí foi de 16,60 pontos, contra 14,20 de Tati.

Antes da decisão feminina, Gabriel Medina venceu a final brasileira no masculino contra Filipe Toledo e conquistou o tri mundial. Ele já havia vencido em 2014 e 2018.