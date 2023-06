Tati Weston-Webb é campeã mundial do ISA Games 2023

Ao longo de toda a sua participação no ISA Games, Tati só não venceu duas baterias. Na terceira, ela ficou no segundo lugar da chave 6, atrás da holandesa Tiara van der Huls. Já na sexta, Sally Fitzgibbons se classificou à frente da brasileira.

Tati Weston-Webb chegou à decisão do ISA Games de 2023 passando por todas as sete etapas anteriores. A classificação para a final veio na manhã de hoje (7), quando ela conseguiu uma nota 14,10 e fechou a bateria à frente de Johanne Defay, Vahiné Fierro e Sally Fitzgibbons.

A brasileira fechou a bateria com 15,00 pontos, somando duas ondas de 7,50. Erin Brooks apareceu no segundo lugar (14,36), Johanne Defay ficou em terceiro (13,54) e Vahiné Fierro terminou em quarto (12,30).

