Talles Wander brilha, faz três e São Paulo se classifica na Copinha

O time comandado pelo ex-jogador Belletti chegou aos seis pontos e também garantiu a liderança da chave. O Marília é o segundo colocado na tabela, com dois pontos, seguido por CSP e Porto Velho, ambos com um.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo venceu o CSP-PB por 4 a 0 na noite deste sábado (7), no Estádio Bento de Abreu, em Marília, pela segunda rodada do Grupo 17 da Copinha 2023. O resultado garantiu a classificação antecipada do Tricolor paulista à segunda fase da competição.

