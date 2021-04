Taison pede tempo a Ramírez e revela papo com D'Ale sobre a "10"

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De volta ao Internacional após mais de uma década no futebol ucraniano, o atacante Taison elogiou os novos colegas e pediu "tempo" ao técnico Miguel Angel Ramírez em sua entrevista coletiva de apresentação nesta sexta-feira (23).

O jogador de 33 anos, que foi regularizado nesta quinta no BID da CBF, também disse repetidamente que veio para "conquistar coisas grandes" e ressaltou a sua experiência atuando na Europa - neste período, ele jogou por Metalist e Shakhtar.

"Eu saí daqui muito jovem, com 22 anos. Volto mais experiente para o clube que amo e para conquistar coisas grandes. Disputei Copa do Mundo, fui capitão do Shakhtar, joguei Champions League e ganhei muitos títulos na Ucrânia. Volto feliz e à disposição de todos"

Ao ser questionado sobre a falta de títulos do Inter, Taison se incomodou e aproveitou para defender o atual comandante. "É o trabalho de todos vocês [jornalistas], mas pô, o Inter disputou a Copa do Brasil, disputou até o último jogo o Brasileirão - e eu vi tudo porque sou torcedor. Esse ano a gente espera que seja diferente, o grupo é muito forte com uma comissão técnica que precisa de tempo."

O jogador, que ainda não estará à disposição para o duelo de amanhã, contra o Esportivo, citou também um papo com o ex-colega D'Alessandro sobre ser o camisa 10 do time.

"Pedi permissão pro D'Alessandro para vestir a 10. Ele liberou. Estou muito feliz de estar aqui e voltar ao meu clube. Espero trazer alegria para a torcida e todos que fizeram parte disso", disse.

Presente na coletiva, Alessandro Barcellos, presidente do clube, agradeceu ao jogador pelo esforço em selar a negociação. "Estamos contratando um jogador de nível mundial. Um jogador que o Inter não teria condições financeiras de dar conta, por exemplo, da sua multa rescisória. Graças a ele foi possível que a gente pudesse estar concretizando essa contratação. É um jogador com a cara e a identidade do Internacional."