Tabu na Arena do Grêmio motiva Miguel Ramírez antes de Gre-Nal

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - "Eu sei dos números e não são positivos para nós", assim Miguel Ángel Ramírez falou sobre o clássico Gre-Nal na Arena. Neste sábado, o Inter estará em campo lutando contra um tabu de sete anos sem vencer o Grêmio como visitante. Mas a marca motiva o treinador na preparação para a partida.

"Mas isso me motiva, me faz pensar: vamos, temos que conseguir romper isso", completou o espanhol.

O retrospecto do Colorado como visitante é, de fato, bem ruim. A última —e única— vitória na Arena do Grêmio ocorreu em março de 2014, na final do Campeonato Gaúcho. O Inter fez 2 a 1 no jogo de ida da decisão, com dois gols de Rafael Moura. Barcos marcou pelo Tricolor.

Em seguida, nunca mais. Desde este jogo foram seis vitórias do Grêmio e oito empates. Com direito a goleadas por 4 a 1 em 2014 e por 5 a 0, ocorrida em 2015.

Inaugurado em dezembro de 2012, o estádio gremista tem números totais amplamente favoráveis ao Tricolor. São seis vitórias do Grêmio, uma do Inter, e 10 empates no total. O Tricolor marcou 23 gols e o Inter oito.

O último clássico no estádio gremista terminou empatado. Pepê marcou pelo Grêmio, e Thiago Galhardo deu igualdade ao duelo pelo Campeonato Brasileiro.

Neste sábado, mais um encontro está marcado. Grêmio e Inter jogam na Arena pela nona rodada da primeira fase do Gauchão. O duelo começa às 22h15 (de Brasília), e será o primeiro da atual temporada.