Taboão vence Female e fica a um empate da final na Liga Feminina de Futsal

Resposta imediata! Menos de um minuto depois do gol da Female, Luana roubou a bola de Poli, que fez o pênalti. A própria Luana bateu com categoria e fez o 3 a 1.

Com quatro minutos para o fim da primeira etapa, Livia roubou a bola de Vanessinha, que dormiu no lance, perto da linha da área e só bateu na saída da goleira.

Para o Female só resta vencer as adversárias no tempo normal do jogo de volta e forçar a prorrogação. Na outra semifinal, Londrina e Cascavel fazem o clássico paranaense na busca por uma vaga na final.

