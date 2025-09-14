   Compartilhe este texto

A tabela do Campeonato Brasileiro de 2025

Por Folha de São Paulo

14/09/2025
Esportes



Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo

1 - Flamengo - 50 - 22 - 15 - 5 - 2 - 47 - 10 - 37

2 - Palmeiras - 46 - 21 - 14 - 4 - 3 - 32 - 17 - 15

3 - Cruzeiro - 44 - 22 - 13 - 5 - 4 - 35 - 15 - 20

4 - Mirassol - 38 - 21 - 10 - 8 - 3 - 36 - 20 - 16

5 - Bahia - 36 - 20 - 10 - 6 - 4 - 28 - 22 - 6

6 - Botafogo - 35 - 21 - 10 - 5 - 6 - 30 - 14 - 16

7 - São Paulo - 35 - 23 - 9 - 8 - 6 - 27 - 23 - 4

8 - Bragantino - 31 - 23 - 9 - 4 - 10 - 28 - 33 - (-5)

9 - Corinthians - 29 - 23 - 7 - 8 - 8 - 24 - 28 - (-4)

10 - Fluminense - 28 - 21 - 8 - 4 - 9 - 25 - 29 - (-4)

11 - Ceará - 27 - 22 - 7 - 6 - 9 - 21 - 22 - (-1)

12 - Internacional - 27 - 22 - 7 - 6 - 9 - 26 - 33 - (-7)

13 - Atlético-MG - 25 - 21 - 6 - 7 - 8 - 21 - 25 - (-4)

14 - Grêmio - 25 - 22 - 6 - 7 - 9 - 20 - 27 - (-7)

15 - Vasco - 23 - 22 - 6 - 5 - 11 - 32 - 33 - (-1)

16 - Santos - 23 - 22 - 6 - 5 - 11 - 21 - 32 - (-11)

17 - Vitória - 22 - 23 - 4 - 10 - 9 - 19 - 34 - (-15)

18 - Juventude - 21 - 22 - 6 - 3 - 13 - 19 - 43 - (-24)

19 - Fortaleza - 18 - 22 - 4 - 6 - 12 - 22 - 34 - (-12)

20 - Sport - 11 - 21 - 1 - 8 - 12 - 15 - 34 - (-19)

