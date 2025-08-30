   Compartilhe este texto

A tabela do Campeonato Brasileiro de 2025

Por Folha de São Paulo

30/08/2025 22h45 — em
Esportes



Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo

1 - Flamengo - 46 - 20 - 14 - 4 - 2 - 44 - 9 - 35

2 - Cruzeiro - 44 - 22 - 13 - 5 - 4 - 35 - 15 - 20

3 - Palmeiras - 42 - 19 - 13 - 3 - 3 - 27 - 15 - 12

4 - Bahia - 36 - 19 - 10 - 6 - 3 - 27 - 17 - 10

5 - Botafogo - 35 - 20 - 10 - 5 - 5 - 30 - 13 - 17

6 - Mirassol - 32 - 19 - 8 - 8 - 3 - 30 - 19 - 11

7 - São Paulo - 32 - 22 - 8 - 8 - 6 - 26 - 23 - 3

8 - Bragantino - 30 - 22 - 9 - 3 - 10 - 27 - 32 - (-5)

9 - Fluminense - 27 - 19 - 8 - 3 - 8 - 25 - 28 - (-3)

10 - Ceará - 26 - 21 - 7 - 5 - 9 - 19 - 20 - (-1)

11 - Corinthians - 25 - 21 - 6 - 7 - 8 - 22 - 27 - (-5)

12 - Atlético-MG - 24 - 19 - 6 - 6 - 7 - 20 - 23 - (-3)

13 - Internacional - 24 - 20 - 6 - 6 - 8 - 23 - 28 - (-5)

14 - Grêmio - 24 - 20 - 6 - 6 - 8 - 19 - 25 - (-6)

15 - Santos - 21 - 20 - 6 - 3 - 11 - 20 - 31 - (-11)

16 - Juventude - 21 - 21 - 6 - 3 - 12 - 19 - 41 - (-22)

17 - Vasco - 19 - 20 - 5 - 4 - 11 - 27 - 29 - (-2)

18 - Vitória - 19 - 21 - 3 - 10 - 8 - 18 - 32 - (-14)

19 - Fortaleza - 15 - 20 - 3 - 6 - 11 - 19 - 32 - (-13)

20 - Sport - 10 - 19 - 1 - 7 - 11 - 12 - 30 - (-18)

22ª Rodada

30/08

Ceará 0x1 Juventude

Botafogo 4x1 RB Bragantino

Cruzeiro 1x0 São Paulo

31/08

Flamengo x Grêmio

Santos x Fluminense

Corinthians x Palmeiras

Mirassol x Bahia

Vitória x Atlético-MG

Internacional x Fortaleza

Sport x Vasco

21ª Rodada

23/08

RB Bragantino 4x2 Fluminense

Cruzeiro 2x1 Internacional

Grêmio 0x0 Ceará

24/08

Vasco 2x3 Corinthians

Bahia 2x0 Santos

Fortaleza 0x1 Mirassol

Juventude 1x3 Botafogo

Sáo Paulo 2z0 Atlético-MG

Palmeiras 3x0 Sport

25/08

Flamengo 8x0 Vitória

20ª Rodada

16/08

Fluminense 2x1 Fortaleza

Ceará 1x0 RB Bragantino

Vitória 2x2 Juventude

Sport 2x2 São Paulo

Corinthians 1x2 Bahia

17/08

Santos 0x6 Vasco

Atlético-MG 1x3 Grêmio

Internacional 1x3Flamengo

Botafogo 0x1 Palmeiras

18/08

Mirassol 1x1 Cruzeiro

19ª Rodada

09/08

Flamengo 2x1 Mirassol

São Paulo 2x0 Vitória

RB Bragantino 1x3 Internacional

Fortaleza 0x5 Botafogo

Bahia 3x3 Fluminense

10/08

Vasco 1x1 Atlético-MG

Palmeiras 2x1 Ceará

Cruzeiro 1x2 Santos

Grêmio 0x1 Sport

11/08

Juventude 2x1 Corinthians

18ª Rodada

02/08

Sport 0x0 Bahia

Mirassol 3x2 Vasco

Fluminense 1x0 Grêmio

03/08

Botafogo 0x2 Cruzeiro

Corinthians 1x1 Fortaleza

Atlético-MG 2x1 RB Bragantino

Ceará 1x1 Flamengo

Vitória 2x2 Palmeiras

Internacional 1x2 São Paulo

04/08

Santos 3x1 Juventude

17ª Rodada

26/07

Botafogo 1x1 Corinthians

Mirassol 1x1 Vitória

Fortaleza 3x1 RB Bragantino

Sport 2x2 Santos

Palmeiras 1x0 Grêmio

27/07

São Paulo 3x1 Fluminense

Cruzeiro 1x2 Ceará

Internacional 1x1 Vasco

Bahia 3x0 Juventude

Flamengo 1x0 Atlético-MG

16ª Rodada

23/07

Fluminense 1x2 Palmeiras

Ceará 0x2 Mirassol

Corinthians 0x0 Cruzeiro

Santos 1x2 Internacional

RB Bragantino 1x2 Flamengo

Vitória 2x2 Sport

24/07

Juventude 0x1 São Paulo

Jogos a serem marcados

Atlético-MG x Fortaleza

Grêmio x Botafogo

15ª Rodada

19/07

Fortaleza 1x1 Bahia

Vasco 1x1 Grêmio

Mirassol 3x0 Santos

São Paulo 2x0 Corinthians

20/07

Internacional 1x0 Ceará

Cruzeiro 4x0 Juventude

Vitória 1x0 RB Bragantino

Palmeiras 3x2 Atlético-MG

Sport 0x1 Botafogo

Flamengo 1x0 Fluminense

14ª Rodada

16/07

Palmeiras 1x1 Mirassol

Ceará 0x1 Corinthians

Santos 1x0 Flamengo

Botafogo 0x0 Vitória

RB Bragantino 2x2 São Paulo

17/07

Fluminense 0x2 Cruzeiro

Jogos com data a marcar

Grêmio x Fortaleza

Atlético-MG x Sport

Bahia x Internacional

Juventude x Vasco

13ª Rodada

12/07

Flamengo 2x0 São Paulo

Internacional 1x Vitória

Vasco 0x2 Botafogo

Bahia 2x1 Atlético-MG

13/07

Corinthians 1x2 RB Bragantino

Cruzeiro 4x 1 Grêmio

Fortaleza 0x1 Ceará

14/07

Juventude 2x0

Jogos com data a marcar

Santos x Palmeiras

Mirassol x Fluminense

12ª Rodada

12/06

RB Bragantino 0x3 Bahi

Vitória 0x0 Cruzeiro

Fortaleza 2x3 Santos

Grêmio 1x1 Corinthians

São Paulo 1x3 Vasco

Atlético-MG 2x0 Internacional

Jogos com data a marcar

Fluminene x Ceará

Botafogo x Mirassol

Palmeiras x Juventude

Sport x Flamengo

11ª Rodada

31/05

Bahia 2x1 São Paulo

Vasco 0x2 RB Bragantino

01/06

Mirassol 1x0 Sport

Santos 0x1 Botafogo

Juventude 0x2 Grêmio

Flamengo 5x0 Fortaleza

Corinthians 0x0 Vitória

Ceará 0x1 Atlético-MG

Cruzeiro 2x1 Palmeiras

Internacional 0x2 Fluminense

10ª Rodada

24/05

Fluminense 2x1 Vasco

São Paulo 0x2 Mirassol

Atlético-MG 0x0 Corinthians

25/05

Grêmio 1x0 Bahia

Palmeiras 0x2 Flamengo

Sport 1x1 Internacional

Vitória 0x1 Santos

Fortaleza 0x2 Cruzeiro

26/05

RB Bragantino 1x0 Juventude

04/06

Botafogo x Ceará

9ª Rodada

17/05

Ceará 2x0 Sport

Vasco 3x0 Fortaleza

São Paulo 2x1 Grêmio

18/05

Corinthians 1x0 Santos

Bahia 2x1 Vitória

Juventude 1x1 Fluminense

Flamengo 0x0 Botafogo

RB Bragantino 1x2 Palmeiras

Cruzeiro 0x0 Atlético-MG

Internacional 1x1 MIrassol

8ª Rodada

10/05

Fortaleza 5x0 Juventude

Mirassol 2x1 Corinthians

Grêmio 1x1 RB Bragantino

Vitória 2x1 Vasco

Flamengo 1x0 Bahia

11/05

Sport 0x4 Cruzeiro

Palmeiras 1x0 São Paulo

Atlético-MG 3x2 Fluminense

Botafogo 4x0 Internacional

12/05

Santos 0x0 Ceará

7ª Rodada

02/05

São Paulo 0x0 Fortaleza

03/05

Fluminense 2x1 Sport

Corinthians 4x2 Internacional

Ceará 1x0 Vitória

Bahia 1x0 Botafogo

04/05

Grêmio 1x0 Santos

Cruzeiro 2x1 Flamengo

05/05

RB Bragantino 1x0 Mirassol

Juventude 0x1 Atlético-MG

6ª Rodada

26/04

Internacional 3x1 Juventude

Mirassol 2x2 Atlético-MG

Ceará 1x1 São Paulo

Sport 0x0 Fortaleza

Botafogo 2x0 Fortaleza

27/04

Flamengo 4x0 Corinthians

Palmeiras 0x1 Bahia

Cruzeiro 1x0 Vasco

Vitória 1x1 Grêmio

Santos 1x2 RB Bragantino

5ª Rodada

19/04

Corinthians 2x1 Sport

Vasco 0x0 Flamengo

Grêmio 1x1 Internacional

20/04

Juventude 2x2 Mirassol

São Paulo 2x1 Santos

Atlético-MG 1x0 Botafogo

Fluminense 1x1 Vitória

Fortaleza 1x2 Palmeiras

RB Bragantino 1x0 Cruzeiro

21/04

Bahia 1x0 Ceará

4ª Rodada

15/04

Ceará 2x1 Vasco

16/04

Botafogo 2x2 São Paulo

Mirassol 4x1 Grêmio

Sport 0x1 RB Bragantino

Corinthians 0x2 Fluminense

Internacional 0x1 Palmeiras

Flamengo 6x0 Juventude

Santos 2x0 Atlético-MG

Vitória 2x1 Fortaleza

17/04

Cruzeiro 3x0 Bahia

3ª Rodada

12/04

RB Bragantino 1x0 Botafogo

Juventude 2x1 Ceará

Palmeiras 2x0 Corinthians

Vasco 3x1 Sport

13/04

Bahia 1x1 Mirassol

São Paulo 1x1 Cruzeiro

Grêmio 0x2 Flamengo

Fluminense 1x0 Santos

Fortaleza 0x0 Internacional

Atlético-MG 2x2 Vitória

2ª Rodada

05/04

Corinthians 3x0 Vasco

Ceará 2x0 Grêmio

Botafogo 2x0 Juventude

06/04

Fluminense 2x1 RB Bragantino

Atlético-MG 0x0 São Paulo

Mirassol 1x1 Fortaleza

Internacional 3x0 Cruzeiro

Vitória 1x2 Flamengo

Sport 1x2 Palmeiras

Santos 2x2 Bahia

1ª Rodada

29/03

São Paulo 0x0 Sport

Cruzeiro 2x1 Mirassol

Grêmio 2x1 Atlético-MG

Fortaleza 2x0 Fluminense

Juventude 2x0 Vitória

Flamengo 1x1 Internacional

30/03

Palmeiras 0x0 Botafogo

Vasco 2x1 Santos

Bahia 1x1 Corinthians

31/03

RB Bragantino 2x2 Ceará

