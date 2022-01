Sylvinho vê necessidade de lateral, mas entende prioridades do Corinthians

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Sylvinho vê a necessidade de mais um lateral-esquerdo para o elenco, mas entende a situação financeira do Corinthians e prioriza outras opções. O time alvinegro tem o titular Fábio Santos, de 36 anos, e o jovem Lucas Piton, 21. O veterano é homem de confiança de Sylvinho, mas pode ter dificuldade para encarar a temporada, enquanto o reserva só atuou oito vezes com o atual treinador em 2021. Mesmo assim, o Corinthians tem outros alvos principais: um zagueiro e um centroavante. Para a defesa, o clube busca alternativas após a negociação com Kanu, do Botafogo, não avançar. No ataque, o clube sonha alto: Cavani (Manchester United), Suárez (Atlético de Madrid) e Diego Costa (Atlético-MG) são os cotados. Por um zagueiro, o Corinthians aceita investir. O perfil buscado é de um atleta jovem e pronto para brigar por posição com Gil, João Victor e Raul Gustavo. Já na procura por um 9, a ideia é gastar apenas com salários. O limite estipulado é de R$ 19 milhões por ano por um titular absoluto. Jô iria para o banco de reservas. Dessa forma, o time alvinegro não deve comprar um lateral-esquerdo. O clube só trará um jogador do setor em caso de "oportunidade de mercado", pelo que ouviu a reportagem. Até agora, não houve nenhum atleta livre ou por empréstimo que tenha chamado a atenção. O Corinthians só fechou com o meio-campista Paulinho para 2022, mas o time se reforçou bastante durante a temporada recém-terminada. Nomes como Willian, Renato Augusto, Giuliano e Roger Guedes chegaram.

