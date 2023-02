A empresa americana teve participação em dez títulos de construtores e em 13 de pilotos, o que a torna a terceira fabricante de motores mais vencedora da história da categoria, sendo seu sucesso mais recente a vitória de Michael Schumacher com a Benetton no campeonato de 1994.

O acordo entre as partes foi divulgado durante o lançamento do novo carro da escuderia, atual campeã do Mundial de Construtores e de Pilotos da principal categoria do automobilismo mundial, consagrada pelo segundo título consecutivo do holandês Max Verstappen.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.