Surto de gripe estende-se na França e atinge dupla de zaga Konaté e Varane

A seleção francesa treinou nesta sexta-feira (16) em Doha, a dois dias da final do Mundial contra a Argentina. Além de Varane e Konaté, Coman também ficou de fora por gripe. Tchouameni e Theo Hernández foram poupados. A França contou com 19 atletas participando da atividade, que teve os retornos de Rabiot e Upamecano. Ambos se recuperaram também de gripe.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.