Surfistas brasileiras avançam para as oitavas de final das Olimpíadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As surfistas brasileiras Silvana Lima e Tatiana Weston-Webb conseguiram na tarde deste domingo (25, madrugada no Brasil) uma vaga para as oitavas de final das Olimpíadas de Tóquio-2020.

Elas entraram no mar da praia de Tsurigasaki após a primeira rodada masculina.

Silvana ficou em segundo lugar na bateria, com 12.13 pontos. Em seguida, na sua vez, Tatiana ficou em primeiro, com 11.33.

Com isso, os quatro brasileiros do surfe nas Olimpíadas avançaram para as oitavas de final. Mais cedo, Italo Ferreira e Gabriel Medina também competiram.