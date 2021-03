Surfista de 22 anos morre após ser atingida por um raio durante treino

Nas redes sociais, o presidente do Instituto Nacional de Esportes de El Salvador, Yamil Bukele, lamentou o ocorrido: "Estamos muito tristes com esta morte".

Katherine era uma das promessas do esporte no país da América Central. Mesmo aos 22 anos, ela já fazia parte da seleção salvadorenha da modalidade e estava em preparação para o Campeonato Mundial de Surfe.

