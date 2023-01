Superliga 1XBET está de volta com homenagens da CBV e de clubes a Pelé

Rio de Janeiro/RJ -Pelé foi referência para todos os apaixonados por esporte. Seu reino era nos gramados, mas sua influência se espalhou por quadras, piscinas, ginásios. No retorno da Superliga 1XBET 22/23 após o recesso de fim de ano, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) homenageia o Atleta do Século, que morreu no dia 29 de dezembro, com um minuto de silêncio antes dos jogos da primeira rodada do returno da competição masculina e da 11ª rodada do turno feminino.

O primeiro confronto de 2023 acontece nesta quinta-feira, dia 5. Em Belo Horizonte (MG), o Itambé/Minas (MG) recebe o Brasília Vôlei (DF), às 21h30, na Arena Minas, com transmissão do Sportv 2.

“Pele é referência para o mundo. Não o vi jogar, mas vi alguns vídeos e escutei muito sobre ele. Ele e Senna são os maiores atletas e personagens esportivos da nossa história. Sua história é inspiradora. Ficará para sempre em nossas lembranças”, diz o levantador William Arjona, capitão do Itambé/Minas.

“Meu pai era santista e cresci escutando as histórias do melhor jogador de futebol de todos os tempos. Acompanhei por vídeos e documentários tudo o que meu pai contava. O nome Pelé transcende o esportivo, o futebol está dividido em antes e depois dele. A 10 é usada pelos craques por causa dele, jogadas foram nomeadas porque ele fez primeiro. Porém o mais importante é o seu legado de humildade e amor pelo nosso país. Defendeu nossas cores, nosso país e levou esperança para todos”, completa o oposto Renato, do Brasília Vôlei.

No domingo, dia 8, Abel Moda Vôlei (SC) e Barueri Volleyball Club (SP) abrem a 11ª rodada do turno feminino, às 16h, no Centro Esportivo de Brusque (SC), com transmissão exclusiva do Canal Vôlei Brasil.

“Pelé foi o maior ícone que já tivemos. O Atleta do Século era brasileiro e tivemos a felicidade de disfrutar bastante de seu legado”, diz José Roberto Guimarães, técnico do Barueri.

“Ele foi influência em todas as crianças. Todo mundo já imitou o Pelé em algum momento, brincando de futebol, dando soco no ar. Isso desperta o prazer pelo esporte. O ídolo é o primeiro estímulo para começar em uma modalidade esportiva, e o Pelé foi o maior de todos. Foi quem me incentivou a enxergar o esporte de maneira diferente, como uma carreira”, conta Maurício Thomas, técnico do time catarinense.