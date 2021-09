Superior durante toda a partida, América-MG bate o Athletico em casa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na partida que abriu o returno do Campeonato Brasileiro, o América-MG foi superior ao Athletico durante todo o tempo na tarde deste sábado (11). Mas a equipe da casa só conseguiu balançar as redes da Arena Independência após o intervalo. Felipe Azevedo e Lucas Kal marcaram os gols que deram aos mineiros a vitória por 2 a 0 pela 20ª rodada.

Apesar do triunfo, o Coelho se mantém na zona de rebaixamento, no 17ª lugar, com 21 pontos. Já o Furacão completa o sétimo jogo seguido sem ver no torneio e se mantém com 24 pontos, caindo para a décima colocação.

Na próxima rodada, o time mineiro visita o Corinthians no domingo (19), às 18h15, enquanto os paranaenses recebem o Juventude no sábado (19), às 18h45. Antes disso, no entanto, o Rubro-Negro encara o Santos na Vila Belmiro na terça (14), às 21h30, para decidir uma vaga na semifinal da Copa do Brasil.

JOGO

Na semana que a Independência do Brasil foi comemorada, o América-MG fez valer o mando de campo em sua Arena e controlou o jogo do início ao fim. No primeiro tempo, Juninho, aos 4, e Marlon, aos 11, tiveram as primeiras chances.

O Athletico ameaçava apenas nos contragolpes. Quem levou mais perigo foi Erick, que cabeceou próximo ao travessão aos 24 minutos. O Alviverde continuou dominando, mas não obteve sucesso para entrar na área adversária.

Na volta do intervalo, as duas equipes voltaram sem alterações, e o Coelho veio com tudo para a segunda etapa. Se o América-MG já havia sido melhor antes da parada, foi ainda melhor no tempo complementar. O clube dominou por completo e se aproveitou de mais uma exibição ruim do Athletico, que não ofereceu muito perigo.

Ribamar teve uma chance logo com um minuto, e o gol de Felipe Azevedo saiu aos 2. Juninho cruzou no meio da área, e o atacante subiu com tudo para mandar para rede.

O atacante argentino Mauro Zárate entrou aos 18 minutos da segunda etapa e participou bem da partida. O atleta ajudou os mandates no controle do confronto e, com apenas seis minutos em campo, tabelou com Patrick e cruzou na medida para Lucas Kal, que ampliou o placar para o América-MG.

Consciência ecológica

Criado em 2003, o Dia Nacional do Cerrado é celebrado neste sábado (11) e foi lembrado pelo time do Coelho. Os jogadores entraram em campo com frases para reforçar a importância de preservar o bioma, que é predominante em Minas Gerais e o segundo maior da América do Sul.

América-MG

Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal (Zé Ricardo), Juninho e Ademir (Alê); Felipe Azevedo (Rodolfo), Fabricio Daniel (Berrío) e Ribamar (Zárate). Técnico: Vagner Mancini.

Athletico

Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Christian (Renato Kayser) e Erick; Pedro Rocha (Carlos Eduardo), Terans (Márcio Azevedo) e Bissoli (Jader). Técnico: Paulo Autuori.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 x 0 ATHLETICO

Data: 11/09/2021 L

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Hora: 16h00 (de Brasília)

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Auxiliares: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Edevan de Oliveira Pereira (BA).

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC).

Cartões amarelos: Felipe Azevedo (AME), Abner (ATH).

Gols: Felipe Azevedo, aos 2 minutos do segundo tempo, e Lucas Kal, aos 24 minutos do segundo tempo, ambos do para o América-MG