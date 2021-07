Superado, Hugo Hoyama celebra resultado de Hugo Calderano nas Olimpíadas

Nome importante no tênis de mesa, Hugo Hoyama é o terceiro atleta brasileiro com mais medalhas em Jogos Pan-Americanos, atrás dos nadadores Thiago Pereira e Gustavo Borges. Entre 1987 e 2011, ele chegou ao pódio em 15 oportunidades, com 10 ouros, uma prata e quatro bronzes.

Nesta edição dos Jogos Olímpicos, além de Calderano, Gustavo Tsuboi também disputou as oitavas. Foi a primeira vez que o Brasil teve dois representantes nesta fase do torneio.

"Foi um momento muito duro, mas fui para Atlanta com o pensamento de jogar por ele, e, felizmente, consegui o melhor resultado do Brasil em Jogos Olímpicos", afirmou Hoyama em seu site oficial.

Pouco menos de um mês antes do torneio, ele perdeu o amigo e parceiro de seleção Claudio Kano, que sofreu um acidente fatal de moto. O hoje técnico alcançou as oitavas vencendo o sueco Jorgen Persson, apontado como um dos candidatos à medalha de ouro, e terminou na nona colocação.

"Eu estou muito feliz por esta vitória. Mostra que, quando se faz um trabalho bem feito, com todo o suporte necessário, as chances aparecem. E ele está preparado para agarrar. Foi um grande passo para o tênis de mesa brasileiro e tem mais ainda. Tenho certeza que o Hugo tem totais condições de seguir lutando, seguir para conquistar mais vitórias. Eu estou muito feliz mesmo! Agora, é continuar torcendo", disse Hoyama, à reportagem.

Atualmente, Hoyama é técnico da seleção feminina de tênis de mesa e pôde ver de perto o xará avançar uma casa no desenvolvimento do esporte. E a torcida é para que Calderano consiga dar passos ainda maiores.

