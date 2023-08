Suécia vence o Japão e enfrentará a Espanha nas semifinais da Copa do Mundo feminina

Your browser does not support the video tag.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Suécia venceu o Japão por 2 a 1 e enfrentará a Espanha nas semifinais da Copa do Mundo feminina.

Na partida desta sexta-feira (11), em Auckland, na Nova Zelândia, as suecas avançaram com gols de Amanda Ilestedt (aos 32 minutos) e Filippa Angeldahl (aos 51 minutos, de pênalti). Japão marcou no final, com um gol de Honoka Hayashi (aos 87 minutos).

As japonesas tiveram chance de marcar aos 31 minutos, quando a árbitra marcou um pênalti após Ueki ser empurrada. A camisa 9 cobrou, mas a bola bateu no travessão.

O Japão entrou nas quartas de final como o ataque mais expressivo do torneio, com 14 gols marcados, mas foram as suecas quem conseguiram o resultado mais expressivo da competição até agora, ao eliminarem as norte-americanas nos pênaltis nas oitavas de final.

Ao longo da competição, as duas defesas se destacaram. Até o jogo desta sexta, Japão e Suécia não haviam sofrido gols.

O Japão, agora eliminado, foi a única seleção a ter três boas atuações na fase de grupos e terminou a etapa com 100% de aproveitamento.

JAPÃO

Yamashita, Minami, Kumagai e Takahashi (Hamano); Shimizu, Sugita (Endo), Nagano (Hayashi) e Hasegawa; Miyazawa (Seike), Tanaka (Ueki) e Fujino. Técnico: Futoshi Ikeda

SUÉCIA

Musovic, Andersson, Eriksson, Ilestedt e Bjorn; Asllani (Janogy), Angeldal, Rolfo (Hurtig), Kaneryd (Jakobsson) e Rubensson (Bennison); Blackstenius. Técnico: Peter Gerhardsson

Estádio: Eden Park, em Auckland (Nova Zelândia)

Público: 43.217

Arbitragem: Esther Staubli

Assistentes: Katrin Rafalski e Katrin Rafalski

Cartões amarelos: Ueki (Japão)

Gols: Ilestedt (SUE), aos 31 minutos do primeiro tempo; Angeldahl (SUE), aos 5 minutos, e Hayashi (JAP), aos 42 minutos do segundo tempo.