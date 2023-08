Suécia vence nos pênaltis e acaba com sonho do tri para os EUA

Your browser does not support the video tag.

A goleira sueca Zecira Musovic pegou tudo e teve uma das melhores atuações da Copa do Mundo até aqui, levando o jogo aos pênaltis e um triunfo dramático

Melbourne/Austrália - Depois de 120 minutos sem gol, a Suécia levou a melhor em uma dramática disputa de pênaltis e venceu os Estados Unidos por 5 a 4, neste domingo (6), em Melbourne, para garantir vaga nas quartas de final da Copa do Mundo Feminina 2023, informou a Fifa*.

As escandinavas agora terão pela frente o Japão na próxima sexta-feira (11), em Auckland, na Nova Zelândia.

O confronto marcou a despedida do Mundial para mais uma lenda Megan Rapinoe, que se aposenta ao fim da temporada. É ainda a primeira vez na história que as americanas ficam de fora do pódio da competição e, claro, o fim do sonho do tricampeonato inédito.

EUA dominam 1º tempo

O primeiro tempo foi quase todo dos Estados Unidos, que tentavam superar o jogo mais físico de uma Suécia que parecia não se importar em ceder a posse de bola e aguardar em seu campo para contra-atacar.

Foram poucas as chances das americanas, que desciam, sobretudo, pela direita com Trinity Rodman, principal figura da etapa inicial. Aos 34 minutos, a melhor chance das bicampeãs com Lindsey Horan, que se desvencilhou da marcação para acertar a trave de cabeça em cobrança de escanteio.

Defendendo tudo

Na volta do intervalo, Horan mais uma vez assustou ao pegar cruzamento da direita de bate-pronto e obrigar a goleira Zecira Musovic a fazer uma das defesas do torneio até aqui.

Uma das melhores no gramado, Musovic ainda teve de se adiantar pouco depois para bloquear chute de Sophia Smith, que entrava sozinha na área. Quase nos acréscimos, ela voltou a brilhar em cabeçada à queima roupa de Alex Morgan para levar a partida para a prorrogação.

O empate no placar seguiu persistindo nos primeiros 15 minutos do tempo extra graças a Musovic, que parou Morgan em finalização praticamente sem ângulo e depois em chute cruzado de Lynn Williams.

A camisa 1 da Suécia voltou a surgir na etapa final para frustrar Smith novamente e encaminhar o duelo para as penalidades. Melhor para as escandinavas, que ganharam por 5 a 4 e avançaram, em uma disputa na qual sete cobranças foram desperdiçadas.

Suécia (5) 0 x 0 (4) Estados Unidos Oitavas de final

História

Esta foi a quarta disputa de pênaltis para os Estados Unidos em uma Copa do Mundo Feminina. A seleção agora tem dois triunfos e duas derrotas na hora do desempate. Nenhum outro país esteve envolvido em mais de duas disputas na história do torneio.

Jogadora destaque da partida

Zecira Musovic (Suécia).

(*) Informações da Fifa