Suécia vence a África do Sul com gol de virada

PELOTAS, RS (FOLHAPRESS) - O primeiro duelo deste quarto dia de Copa do Mundo Feminina foi acirrado e com boas emoções. Em partida bastante equilibrada, a Suécia venceu a África do Sul de virada, por 2 a 1. Com isso, a seleção sueca desponta na frente, dentro do grupo G, que ainda conta com Argentina e Itália.

O encontro, que aconteceu no Estádio regional de Wellington, na Nova Zelândia, foi marcado desde o início por muita pressão por parte dos times.

O placar só foi aberto aos três minutos do segundo tempo, com gol de Hildah Magaia, pela África do Sul. Essa foi a primeira vez que um time do continente africano balançou a rede nesta Copa.

Durante o lance que levou ao gol, a atacante acabou caindo em cima do próprio braço e lesionando o pulso. Magaia precisou ser substituída, mas saiu sob aplausos da torcida.

A Suécia, por sua vez, correu para o ataque para confirmar seu favoritismo na partida. Aos 21 minutos a equipe europeia conseguiu empatar. Rolfo marcou após um cruzamento pela esquerda.

A partir daí as suecas passaram a fazer pressão pela virada, mas essa só veio no último minuto de jogo. Ilestedt cabeceou para o gol, após cobrança de escanteio, colocando o placar em 2 a 1 a favor da equipe europeia.

Próximos duelos

Na próxima quinta-feira (27), a África do Sul encara a Argentina a partir das 21h (horário de Brasília). Já no sábado (29), a Suécia encontra a Itália, às 4h30.

Por enquanto, as suecas estão na liderança do grupo G, somando três pontos e um gol de saldo.

FICHA TÉCNICA

SUÉCIA 2 x 1 ÁFRICA DO SUL

Competição: 1ª rodada do Grupo G da Copa do Mundo feminina

Local: Wellington Regional - Wellington, Nova Zelândia

Data e horário: 23 de julho de 2023, às 2h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Ekaterina Katja Koroleva (EUA)

Público: 18.317 pessoas

Cartões amarelos: Biyana e Jane [África do Sul]

Gols: Magaia, para a África do Sul, aos 3 minutos do segundo tempo, Rolfo, para Suécia, aos 20 do segundo tempo, e Ilestedt, para Suécia, aos 44 do segundo tempo.

SUÉCIA

Musovic; Andersson, Eriksson, Ilestedt e Bjorn; Asslani, Angeldal (Bennison), Rolfo (Schough), Rubensson (Seger) e Kaneryd; Blackstenius (Blomqvist). Técnico: Peter Gerhardsson.

ÁFRICA DO SUL

Swart; Ramalepe, Gamede, Mbane e Holweni; Magaia (Salgado), Motlhalo (Kgoale) e Seoposenwe; Biyana, Jane e Kgatlana. Técnico: Desiree Ellis.