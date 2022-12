Substituto de Gabriel Jesus faz golaço, e Arsenal vence West Ham

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Mikel Arteta escalou o jovem Nketiah, de 23 anos, na vaga que pertencia a Gabriel Jesus, machucado. Diante do West Ham, ele marcou um dos gols da vitória do Arsenal por 3 a 1, nesta segunda-feira (26), no Emirates Stadium, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês, que marca a retomada do torneio após a Copa do Mundo. Benraham (West Ham), Saka e Gabriel Martinelli fizeram os outros gols da partida.

Ditando o ritmo de jogo desde o apito inicial, os Gunners rondaram a área do West Ham no primeiro tempo, mas sempre com dificuldades para deixar o trio de ataque na cara de Fabianski.

Apesar de contar com Gabriel Martinelli e Saka espetados nas laterais, o Arsenal só foi explorar os lados do campo no segundo tempo. Quando o fez, viu a dupla sacramentar a virada no Emirates.

No último lance do primeiro tempo, o árbitro Michael Oliver marcou toque de mão de Cresswell em chute de Odegaard. Após revisão, foi apontado toque na cabeça do jogador do West Ham.

A derrota fora de casa aproxima o West Ham da zona de rebaixamento. O clube tem 14 pontos e ocupa a 16ª colocação.