Subprefeitura proíbe venda de bebida alcoólica ao redor do Allianz Parque

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A subprefeitura da Lapa, bairro de São Paulo, emitiu uma notificação administrativa que proíbe a venda de qualquer tipo de bebida alcoólica nos arredores do Allianz Parque em dias de jogos. A região foi palco da morte de Gabriela Anelli em meio a um confronto entre torcidas de Palmeiras e Flamengo no último fim de semana.

O que diz o texto?

"No uso das atribuições a mim atribuídas pela Lei 13.399/2002, bem como no disposto nos Arts. 5º e 6º, da Lei nº 9.470/1996, e Arts 158, 179 e 201, da Lei 14.597/2023, notificamos, a quem possa interessar, que está proibida a venda, comercialização, distribuição ou qualquer tipo de disponibilização de bebidas alcoólicas nos dias de jogos em um raio de 200 metros das cercanias do local do evento, sob pena das sanções previstas na legislação pertinente".

A nota é assinada por Ismar Marcilio de Freitas Neto, subprefeito da Lapa.

O Allianz vai receber um jogo amanhã: o Palmeiras encara o São Paulo, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. A medida já está em vigor.

GARRAFA MATOU JOVEM

Gabriella Anelli morreu após ter sido atingida por uma garrafa de vidro antes do jogo entre Palmeiras e Flamengo, pelo Brasileirão. A PM informou que a jovem foi encaminhada ao Pronto Socorro da Santa Casa e passou por cirurgia, mas teve duas paradas cardíacas e não resistiu, vindo a óbito na manhã de segunda-feira (10).

A polícia afirma que duas confusões aconteceram antes do jogo, uma na rua Caraíbas e outra na rua Padre Antônio Tomás, ambas nos arredores do Allianz Parque.

A confusão entre torcedores que vitimou Gabriella aconteceu na rua Padre Antônio Tomás, na divisão da torcida visitante do estádio. A partida teve início às 21h (de Brasília), mas o confronto entre os torcedores ocorreu antes de a bola rolar.

Leonardo Felipe Xavier Santiago foi preso em flagrante e solto hoje após pedido do MP-SP. Ele foi denunciado por homicídio doloso consumado, quando há a intenção de matar, após a confirmação da morte de Gabriella.

Segundo o B.O. do caso, Gabriella sofreu um corte profundo no pescoço, enquanto um segundo torcedor teve um corte no antebraço direito. O documento ainda descreveu as lesões sofridas pela palmeirense: ela teve uma lesão lacerante na veia jugular com perda de massa hemálica. A garrafada também atingiu a glândula tireoide da jovem de 23 anos.