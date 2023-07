Sub-20: Operário vence o Presidente Figueiredo por 9 a 0

Manaus/AM - Em jogo válido pela quarta de final do Campeonato Amazonense Sub-20 de 2023, o Operário goleou Presidente Figueiredo por 9 a 0, em Manacapuru. Bruninho marcou 4, Weslem, 2, Pantanal, Barão e Riquelme anotaram os gols do Sapão da Terra Preta no duelo do interior.

No sábado (15), será definido o último classificado às semifinais, no reencontro entre as equipes. A partida acontece às 15h, no CT Jayoro, em Presidente Figueiredo. O time da casa vai precisar de uma reviravolta histórica para chegar pela primeira vez às semifinais.