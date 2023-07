Sub-20: Operário vence a Liga de Presidente Figueiredo por 5 a 0

Os gols da vitória no CT Jayoro, em Presidente Figueiredo, foram marcados por Bruninho (2), Julianderson Pantanal, Eliabe e Murilo. Agora, o Operário aguarda o vencedor do confronto entre Tabosão e Manaus, que se enfrentam nesta sexta-feira (14).

Manaus/AM - O Operário está classificado às semifinais do Campeonato Amazonense sub-20 de 2023. Fora de casa, o Sapão da Terra Preta goleou a Liga de Presidente Figueiredo por 5 a 0, na tarde desta quinta-feira (13), e passou a régua no confronto. A ida terminou em goleada por 9 a 0. No fim das contas, o time de Manacapuru somou 14 a 0 no placar agregado.

