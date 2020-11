Suárez testa positivo para covid-19 e desfalca Uruguai contra o Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Luis Suárez testou positivo para covid-19. A AUF (Federação Uruguaia de Futebol) informou na tarde desta segunda-feira (16) que o jogador foi diagnosticado com a doença após exames da delegação da seleção uruguaia antes da partida contra o Brasil, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Além dele, o goleiro Rodrigo Muñoz e um funcionário também estão com coronavírus.

Com isso, Suárez e Muñoz serão ausências na partida desta terça. O jogo acontece em Montevidéu, às 20h (de Brasília).

Uruguai e Brasil se enfrentam pela quarta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A seleção de Tite lidera a corrida rumo ao Catar com 100% de aproveitamento após triunfos contra Bolívia, Peru e Venezuela. Os uruguaios vêm de vitória por 3 a 0 contra a Colômbia e ocupam a quarta colocação, com seis pontos.