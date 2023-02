Suárez chega cedo, treina muito, aceita broncas e vira exemplo no Grêmio

PORTO ALEGRE, RS (UOL-FOLHAPRESS) - Suárez impactou o Grêmio de muitas formas. Seja pelos gols, pelos mais de 135 mil torcedores que levou à Arena ou pelos mais de 15 mil novos sócios que chegaram após sua contratação. Mas sua ação mais profunda talvez seja a que menos ganhe holofote até agora: o reflexo no grupo.

O UOL foi atrás dos bastidores do dia a dia de Suárez para entender como a presença dele catapultou os colegas e descobriu que seu exemplo impulsiona e inflama o grupo gremista, mesmo com poucas palavras.

POUCO PAPO, MUITA AÇÃO

Suárez não é um jogador de muitas palavras. Segundo apurou o UOL, ele se tornou rapidamente uma liderança pelo exemplo, pela forma que age desde sua chegada ao CT Presidente Luiz Carvalho para o dia a dia de treinos.

O uruguaio não é fluente, mas tenta se comunicar com todos os colegas e funcionários em português, é sempre muito solicito para todo conteúdo necessário, seja de mídia ou atendimento aos demais setores do clube.

Adaptado à cidade, ele é mais próximo de Lucas Leiva, com quem tinha jogado no Liverpool, da Inglaterra. Em viagens, costuma estar acompanhado dos estrangeiros. Carballo, que foi seu colega no Nacional-URU, é tratado por ele como 'o quarto filho'.

Suárez dá tudo nos treinamentos. Corre muito, realiza atividades físicas sem reclamar, chega cedo, puxa a fila em todos os momentos de trabalho. É visto como exemplo pelos mais novos por isso.

Ainda que não chame atenção de companheiros verbalmente, o grupo se espelha em tais atitudes, segundo. Se um jogador do porte dele faz tudo isso, todos precisam fazer ainda mais.

Renomado no futebol mundial, o 'Pistolero' ainda chama atenção por seu respeito a orientações e cobranças. Seja com a comissão técnica ou até colegas, ele não se coloca em patamar acima dos companheiros. Ouve e conversa quando acha necessário.

As ações dele impulsionam o elenco a dar ainda mais, seja no trato com o clube ou no dia a dia de trabalho,

REFLEXOS EM CAMPO

Suárez marcou sete gols em cinco jogos pelo Grêmio até agora, além de uma assistência. É uma participação em gol a cada 51 minutos em campo, aproximadamente.

O Tricolor soma 100% de aproveitamento na temporada. Marcou 13 gols e sofreu dois em cinco jogos pelo Gauchão e um pela Recopa Gaúcha.

Logo em seu primeiro jogo, quando marcou três gols, Suárez ergueu a primeira taça em Porto Alegre.

REFLEXOS FORA DE CAMPO

Foram 136.291 torcedores na Arena, contando a apresentação do uruguaio e os três jogos em casa até agora na temporada. Média de 34 mil por evento.

Desde a chegada de Suárez, o número de sócios cresceu em aproximadamente 15 mil, chegando a 78.229 no total.

A nova leva de associados significa aproximadamente R$ 1,2 milhão a mais por mês nos cofres do clube, segundo apurou o UOL.

Foram 5.616 camisas do Grêmio com o número 9 e o nome de Suárez vendidas entre 31 de dezembro e 5 de fevereiro só na loja Grêmio Mania da Arena e no site oficial do clube.