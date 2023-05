The Strongest vence Fluminense e frustra classificação na Libertadores

SÃO PAULO/SP - O The Strongest venceu o time alternativo do Fluminense por 1 a 0, nesta quinta-feira (25), na altitude da Bolívia, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Triverio marcou o gol da partida, com quatro minutos de bola rolando.

Fábio impediu um placar maior em noite de recorde pessoal. Ele se tornou o jogador brasileiro com mais jogos na Libertadores, com 91, ultrapassando Rogério Ceni.

O Flu segue na liderança do Grupo D, mas perdeu a chance de voltar ao Brasil com a classificação antecipada. O resultado também custou a invencibilidade do time no torneio.

O Tricolor tem nove pontos e vê o The Strongest chegar a seis.

As equipes voltam a campo pela Libertadores em 7 de junho. O Fluminense visitará o River Plate, às 21h30, enquanto o The Strongest vai receber o Sporting Cristal, às 23h.

Titulares fora

Fernando Diniz poupou a maioria dos titulares para o jogo na Bolívia. Cano e Ganso nem sequer foram relacionados pelo técnico, e apenas Fábio, Guga e Gabriel Pirani continuaram no 11 inicial.

O Strongest aproveitou um início frenético e largou com vantagem. Com intensidade, o time da casa explorou a velocidade em contra-ataques, castigando a defesa visitante.

O Fluminense demorou para equilibrar e pouco criou com a posse. Os brasileiros não acertaram o gol adversário nenhuma vez no primeiro tempo e pouco ameaçaram o goleiro Viscarra no jogo.

O Tricolor não conseguiu impor seu estilo de jogo e foi mais uma vítima da altitude. Sem entrosamento em campo, os comandados por Diniz viram Fábio e a trave impedirem mais gols e acabaram derrotados em La Paz, a quase 4 mil acima do nível do mar.

Placar aberto

Com quatro minutos de jogo, Ortega cobrou um escanteio à meia-altura, Triverio se adiantou e desviou. A batida de primeira surpreendeu Fábio e entrou no ângulo.

Aos 13min, Thiago Santos vacilou na defesa, Ortega ficou com a bola e arriscou de longe. O goleiro do Fluminense pulou no canto e espalmou para escanteio.

Lelê desperdiça

Aos 16min, Lelê, mas adiantou demais tentando tirar do goleiro e não conseguiu aproveitar a chance.

Aos 18min, Esquerdinha cruzou para John Kennedy, que passou por X em jogada individual e mandou uma bomba cruzada que passou rente à trave.

Quase o segundo

Aos 19min, Ortega saiu na cara do gol após troca de passes na área . Ele deixou Manoel no chão e bateu em cima de Fábio, que deu rebote. Ursino pegou a sobra, mas acabou mandando para fora.

Fábio salva

Aos 47min, Quiroga cobrou falta e a bola ia no ângulo, mas Fábio protagonizou um milagre e defendeu.

Aos 21min do segundo tempo, Sotomayor arrancou sozinho da intermediária, chegou na área e bateu colocado, carimbando a trave.

Nos acréscimos finais, a estrela de Fábio brilhou mais uma vez. Primeiro com uma defesa no reflexo em cabeçada de Junior Arias no cantinho, depois com uma defesa em finalização de Triverio e, por fim, com o travessão evitando um chute à queima-roupa de Castillo.

Ficha técnica

The Strongest 1 x 0 Fluminense

THE STRONGEST

Viscarra; Roca, Castillo, Torres e Jusino; Quiroga, Ursino, Chura (Arracaita) e Sotomayor; Triverio e Ortega. T.: Cláudio Darío Biaggio

FLUMINENSE

Fábio; Guga, Manoel, David Braz e João Henrique; Thiago Santos (Arthur), Pirani (Arias) e Martinelli; Isaac (André), John Kennedy e Lelê. T.: Fernando Diniz

Estádio: Hernando Siles, em La Paz, na Bolícia

Juiz: Felipe González

Assistentes: Edson Cisternas e Gabriel Ureta

VAR: Francisco Gilabert

Gol: Triverio, aos 4min do primeiro tempo

Cartões amarelos: Quiroga (Strongest); David Braz, João Henrique (Fluminense)

Folha de São Paulo / Portal do Holanda