Stroll surpreende e garante pole no GP da Turquia; Hamilton larga em 6º

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em uma classificação muito complicada com pouca aderência em um asfalto novo e chuva, Lance Stroll, da Racing Point, surpreendeu e garantiu a pole position e vai largar na frente no GP da Turquia. O piloto fez o tempo de 1:47.765. Max Verstappen vai largar em segundo e Sérgio Pérez em terceiro, na corrida que pode decidir o heptacampeonato de Lewis Hamilton. Para ser campeão com três etapas de antecipação, o inglês precisa chegar na frente de Valtteri Bottas.

O bom resultado adquirido pelos pilotos da Racing Point foi devido ao fato do desempenho de seus pilotos com o pneu intermediário. Max Verstappen havia sobrado no Q2 com os pneus para a chuva, mas ao trocar para o intermediário no Q3 ele não conseguiu manter o ritmo e chegou a reclamar com a equipe de que não tinha a aderência necessária para ser mais rápido.

Stroll e Pérez aproveitaram a queda de rendimento do holandês e, com o pneu intermediário, subiram posições e chegaram a sonhar com uma dobradinha na primeira fila. No entanto, Verstappen se recuperou na parte final e alcançou a segunda melhor volta.

Pela primeira vez na temporada, a Mercedes não garantiu a pole position. Lewis Hamilton, que já havia reclamado das condições da pista durante a semana, larga no 6ª posição. Seu companheiro de equipe, Valteri Bottas, na 9ª. É o pior grid do piloto inglês desde o GP da Alemanha, em 2018, quando ele foi o 14º.

Há previsão de chuva também para a corrida, que começa às 7h10 da manhã, pelo horário de Brasília.

Grid de classificação do GP da Turquia:

1 - Lance Stroll/CAN - Racing Point - 1min47s765

2 - Max Verstappen/HOL - Red Bull - 1min48s055

3 - Sergio Perez/MEX - Racing Point - 1min49s321

4 - Alexander Albon/TAI - Red Bull - 1min50s448

5 - Daniel Ricciardo/AUS - Renault - 1min51s595

6 - Lewis Hamilton/ING - Mercedes - 1min52s560

7 - Esteban Ocon/FRA - Renault - 1min52s622

8 - Kimi Raikkonen/FIN - Alfa Romeo Racing - 1 min52s745

9 - Valteri Bottas/FIN - Mercedes - 1min53s258

10 - Antonio Giovinazzi/ITA - Alfa Romeo Racing - 1min57s226

11 - Lando Norris/ING - McLaren - 1m54s945

12- Sebastian Vettel/ALE - Ferrari - 1m55s169

13 - Carlos Sainz Jr/ESP - McLaren - 1m55s410

14 - Charles Leclerc/MON - Ferrari - 1m56s696

15 - Pierre Gasly/FRA - AlphaTauri - 1m58s556

16 - Kevin Magnussen (DIN/Haas) - 2min08s007

17 - Daniil Kvyat (RUS/AlphaTauri) - 2min09s070

18 - George Russell (ING/Williams) - 2min10s017

19 - Romain Grosjean (FRA/Haas) - 2min12s909

20 - Nicholas Latifi (CAN/Williams) - 2min21s611