STJD marca nova data do julgamento de Sport e Vasco após confusão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois do adiamento, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para a próxima quarta-feira (9), às 11h, o julgamento da confusão envolvendo Sport e Vasco. Os clubes foram denunciados depois da confusão e invasão de campo no jogo na Ilha do Retiro, na partida válida pela 35ª rodada. As mudanças podem interferir na tabela da Série B.

O Sport pode perder até dez mandos de campo, ser multado e perder o ponto da partida contra o Vasco, em 16 de outubro. Isso porque o clube foi denunciado pela Procuradoria do tribunal em três artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (artigos 205, 211 e 213) e também nos artigos 19 e 20 do Regulamento Geral de Competições (RGC) da CBF.

O STJD interditou preventivamente a Ilha do Retiro e determinou que o Sport atue de portões fechados até o julgamento na Comissão Disciplinar. No caso de perda de pontos, o clube carioca chegaria a 61 pontos e estaria matematicamente classificado para a Série A de 2023.Na última quarta-feira (2), o procurador do STJD, Ronaldo Piacente, entrou com um pedido para que Vasco e do goleiro Halls fossem incluídos no caso. O clube no artigo 257 -que fala sobre participar de rixa, conflito ou tumulto durante uma partida-, podendo gerar multa de até R$ 20 mil, e o atleta no artigo 254-A, por agressão, que prevê suspensão por quatro a 12 jogos.

O Vasco também defenderá Raniel e Luiz Henrique, ambos suspensos preventivamente por provocação contra a torcida adversária.

O Bahia e o Ituano também entraram como partes interessadas no julgamento, já que os dois clubes seriam prejudicados neste sentido. O Ituano tem um confronto direto com o Cruz-Maltino no domingo (6) e o Bahia seria ultrapassado na classificação da Série B.