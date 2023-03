STJD mantém parcialmente punição ao Atlético-AM, time do ‘gol contra de propósito’

Manaus/AM - O Superior Tribunal de Justiça do Futebol (STJD) julgou, nesta quinta-feira (2), casos de suspeita de manipulação de resultados em jogos da Série B do Campeonato Amazonense de 2022. Um deles envolvia o Atlético Amazonense, que foi punido no Tribuna de Justiça Desportiva do Amazonas (TJD/AM) com 12 jogos de suspensão e multa de R$ 50 mil após um gol contra marcado de propósito ao final da partida da sétima rodada.

Na sessão do Pleno do STJD, o clube teve o recurso analisado e, por unanimidade de votos, os auditores decidiram manter a multa de R$ 50 mil e retirar a suspensão de 12 jogos.

O relator Jorge Ivo Amaral iniciou a sessão lendo o processo e proferindo seu voto para dar parcial provimento ao recurso para retirar a aplicação de 12 partidas e manter a multa pecuniária ao clube de R$ 50 mil, com base no artigo 243-A do CBJD.

Após a manifestação do Procurador-geral Ronaldo Piacente, os demais auditores proferiram seus votos. Maurício Neves Fonseca, Felipe Bevilacqua, Mauro Marcelo de Lima e Silva, Sérgio Leal Martinez, Paulo Sérgio Feuz e o presidente em exercício, José Perdiz de Jesus, acompanharam o relator.

A denúncia apontou manipulação de resultado da partida disputada no dia 4 de setembro de 2022, entre Atlético Amazonense e Sul América, que teria sido orquestrada tanto pelo presidente do clube, Henrique Barbosa, quanto pelo volante Júlio Campos. De acordo com os autos, o jogador chegou a confessar que marcou um gol contra de forma deliberada no final do jogo quando o Atlético já perdia por 3 a 1. Assim, o resultado final foi o placar de 4 a 1 favorável ao Sul América. O confronto foi válido pela sétima rodada da Série B do Campeonato Amazonense.