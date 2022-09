STJD absolve Rafael Ramos em acusação de injúria racial contra Edenilson

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu Rafael Ramos, lateral-direito do Corinthians, da denúncia de injúria racial contra Edenilson, meio-campista do Inter, no duelo entre as equipes —que terminou empatado por 2 a 2—, no dia 14 de maio, no Beira-Rio, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter pode recorrer da decisão.

Em decisão unânime, os auditores entenderam que as cinco perícias analisadas no processo foram inconclusivas e optaram por absolver Rafael Ramos. À época, Edenilson afirmou ter sido chamado de "macaco" pelo jogador do time alvinegro durante uma disputa de bola no segundo tempo. O português negou as acusações, mas chegou a ser detido dentro do estádio, depois liberado.

O lateral corintiano corria o risco de pegar de cinco a dez partidas de suspensão, além de receber uma multa de até R$ 100 mil, pois foi denunciado pela Procuradoria do STJD com base no artigo 243-G do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). O texto em questão prevê tal punição à prática de "ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência".

Em junho, o Instituto Geral de Perícias entregou à Polícia Civil do Rio Grande do Sul o laudo encomendado em razão da acusação de Edenilson. O documento dizia ser impossível atender à solicitação. De acordo com os peritos, não foi possível identificar as palavras que ditas pelo jogador do Corinthians.

Ainda assim, há pouco mais de um mês o auditor do STJD Paulo Sérgio Feuz encaminhou a denúncia contra Rafael Ramos dizendo haver "indícios fortes" de "ofensas de cunho racial" por parte do jogador corintiano, o que acabou não sendo confirmado no julgamento do caso na manhã de hoje.

Após a absolvição de Rafael Ramos, o Corinthians se pronunciou em nota oficial:

"O Corinthians reforça o seu compromisso na luta contra o racismo. Desde o início, o clube deu todo o suporte necessário a Ramos e, agora, deseja uma sequência plena nas carreiras desportivas de ambos os atletas", diz um trecho do comunicado.

Em contato com a reportagem, a defesa de Rafael Ramos, representada pelo advogado Daniel Bialski, ressalta que sempre acreditou "fielmente" na sua inocência. "A prova produzida e exibida pela defesa no julgamento hoje realizado somente confirma isso. Com a absolvição, decidida por unanimidade, fez-se Justiça", avalia o advogado.