Sport vence Athletico e complica paranaenses em luta contra degola

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jogando em casa, o Sport venceu o Athletico-PR pelo placar de 1 a 0, neste domingo (1), na Ilha do Retiro, em Recife. Thiago Neves marcou o único gol da partida. Foi a sétima partida consecutiva sem vitória do Athletico no Brasileirão, o que deixou a equipe paranaense em situação delicada na classificação do campeonato.

Com a vitória, o Sport deu um salto na tabela e chegou a oitava posição do campeonato com 24 pontos somados. Já o Athletico perdeu mais uma e agora é o vice-lanterna da competição com 16 pontos.

Na próxima rodada, o Athletico volta para Curitiba e joga contra o Fortaleza no sábado. Já o Sport viaja até o Ceará para enfrentar o Vozão no Castelão no domingo.

O MELHOR: THIAGO NEVES

Thiago Neves comandou o meio-campo na vitória do Sport. Ditando o ritmo, dando bons passes e criando boas chances, foi o principal nome ofensivo do Leão no jogo. Foi premiado com o gol que deu mais três pontos para o Sport na partida.

O PIOR: FELIPE AGUILAR

O zagueiro do Athletico não viveu sua melhor tarde. Com lances confusos e posicionamentos errados, não conseguiu parar o ataque do Sport e ainda deu azar no lance do gol adversário em que a bola bateu nele e tirou Luan Polli do lance.

PRIMEIRO TEMPO MORNO

Os primeiros 45 minutos de partida no Recife não foram de bom futebol. Tanto Sport quanto Athletico tiveram pouquíssimas chances claras de gol. As equipes começaram lentas e pouco criativas, o que fez com que o jogo fosse muito mais combativo do que de grandes lances.

As equipes brigaram muito pela bola no meio de campo, mas os ataques fizeram um primeiro tempo sem muita inspiração. O melhor momento da primeira etapa foi um gol anulado do Athletico já no fim dos primeiros 45 minutos, quando Renato Kayzer concluiu para o gol em posição de impedimento. O VAR entrou em ação e anulou o lance.

SPORT ABRE O PLACAR

Após um primeiro tempo ruim, a equipe da casa voltou para o segundo tempo com outra postura. Trocando mais passes, criando mais espaços e se movimentando melhor, o Sport se impôs e conseguiu abrir o placar na Ilha do Retiro.

Logo nos primeiros minutos da etapa complementar, Patric entrou bem na área e cruzou para trás, encontrando Thiago Neves na marca do pênalti. O meia do Sport concluiu para o gol, a bola desviou no zagueiro adversário e entrou.

ATHLETICO MUDA, MAS NÃO EVOLUI

Precisando do resultado, Paulo Autuori promoveu três mudanças de uma só vez no time do Athletico. Mesmo assim, a postura da equipe paranaense não mudou. O time seguiu lento e com pouca inspiração, o que fez com que o Sport comandasse o jogo e não tomasse sustos após sair na frente.

Em uma partida burocrática, as jogadas individuais foram as melhores do Athletico na partida, que mostrou que ainda há muito a evoluir coletivamente. A derrota foi a sétima partida consecutiva do Furacão sem vitória no campeonato.

SPORT

Luan Polli, Patric, Iago Maidana, Adryelson, Raul Prata; Marcão Silva, Ricardinho (Jonatan Gomez), Lucas Mugni; Thiago Neves, Marquinhos (Mikael), Leandro Barcia. Técnico: Jair Ventura

ATHLETICO-PR

Santos, Erick, Zé Ivaldo, Aguilar, Márcio Azevedo (João Victor); Christian (Khellven), Richard (Wellington), Léo Cittadini; Nikão, Renato Kayzer, Reinaldo. Técnico: Paulo Autuori

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva e Leone Carvalho Rocha

Cartões amarelos: Iago Maidana (Sport)

Gols: Thiago Neves - 7'/2ºT (1-0)