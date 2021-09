Sport sofre, tem Hernanes expulso e empata sem gols com o Athletico-PR

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Athletico-PR e Sport empataram por 0 a 0, neste domingo (5), em partida válida pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, disputada na Arena da Baixada, em Curitiba. O resultado não favorece nenhuma das equipes, que ampliaram ainda mais o jejum sem vitórias no torneio.

Com o resultado, a equipe paranaense conseguiu subir uma posição na tabela e agora ocupa a 8ª colocação, com 24 pontos somados. O Leão da Ilha, por outro lado, também subiu uma posição, mas permanece mais uma rodada na zona do rebaixamento, com 17 pontos.

A próxima partida do Furacão será no sábado (11), às 16h, no estádio Independência, contra o América-MG. Dois dias depois, na segunda (13), o Sport recebe o Internacional, na Ilha do Retiro, no Recife.

A partida marcou a estreia do técnico paraguaio Gustavo Florentin, contratado no último final de semana e que chegou a acompanhar a partida contra a Chapecoense. Com o pior ataque da competição até agora, o novo comandante do Sport realizou treinos de pontaria ao longo da semana, mas pelo resultado do jogo, é algo a melhorar ainda mais.

As equipes se movimentaram bastante durante a primeira metade do primeiro tempo, mas não conseguiam acertar jogadas de contra-ataque e acabaram indo para o intervalo visivelmente cansados. O Furacão, se movimentou mais que o Leão da Ilha — o motivo foi a estratégia adotada por Antônio Oliveira que mandava o time, mesmo na defesa, subir a marcação.

Athletico-PR teve bastante dificuldade na construção de jogadas que muitas vezes nem chegavam a passar do meio de campo, com o Sport marcando no 4-4-2 e evitando que Richard, Thiago Heleno e Pedro Henrique tocassem a bola entre eles.

EXPULSÃO

Hernanes deu uma peitada no árbitro alagoano Denis da Silva Ribeiro Serafim reclamando da não marcação de falta antes de um lance de perigo do Athletico, mas o juiz aliviou para o volante do Sport, que foi bastante criticado no Twitter. No segundo tempo tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso por reclamação.

No decorrer da segunda metade do segundo tempo o Athletico-PR, embora não tenha conseguido marcar, fez a festa em constantes jogadas de ataque contra o Sport aproveitando a ausência de Hernanes e a superioridade no número de jogadores. A equipe recifense, com um a menos, praticamente desistiu de tentar abrir o placar e passou a apenas a se defender até o apito final.

Tanto Sport quanto Athletico-PR realizaram substituições em seus campos ofensivos para tentar evitar um placar de 0 a 0 na Arena da Baixada. Mesmo assim, as mudanças não surtiram efeito e a última chance clara de gol para a equipe visitante saiu aos 48 minutos, com um chute na trave de Mikael. Os mandantes, por outro lado, pressionaram aproveitando a ausência de Hernanes e a última oportunidade de abrir o placar foi em um chute forte de Jader, aos 44 minutos e defendido por Mailson.

ATHLETICO-PR

Bento, Marcinho (Khellven), Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner, Richard (Jader), Erick, Christian (Jadson), Nikão, Pedro Rocha (Renato Kayzer)e Bissoli. T.: Antônio Oliveira

SPORT

Mailson, Hayner, Pedro Henrique, Sabino, Sander, Marcão, Zé Welison, Hernandes, Paulinho Moccelin (Everton Felipe), Tréllez (Chico) e André (Mikael). T.: Gustavo Florentin

Estádio: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

Juiz: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Cartões amarelos: Nikão (Athletico-PR); Hernanes, Maílson (Sport)

Cartões vermelhos: Hernanes (Sport)