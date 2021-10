Sport ganha e acaba com invencibilidade do Corinthians em dia de protestos

Já Ribeiro, que foi preso em flagrante após a agressão, responderá em liberdade pelo seu ato. Ele também deverá ser suspenso do futebol por um período. O São Paulo-RS rescindiu o contrato com o jogador.

O árbitro saiu de ambulância, teve uma lesão numa vértebra e vai ficar afastado do trabalho por no mínimo 90 dias. Há ainda a possibilidade de passar por uma cirurgia.

Crivellaro, que apitava a partida, foi agredido pelo jogador Willian Ribeiro, do São Paulo-RS, que lhe acertou um soco e depois desferiu um forte chute contra sua nuca enquanto estava no chão.

A ação, que está sendo feita em todas as partidas da rodada, é contra a agressão sofrida por Rodrigo Crivellaro durante partida da Série B do Campeonato Gaúcho entre Guarani de Venâncio Aires e São Paulo-RS, na última segunda (4).

O resultado ainda consolidou a recuperação da equipe pernambucana no torneio. É a terceira vitória seguida do time. As outras foram contra Grêmio e Juventude. Sua próxima partida é contra o Cuiabá, fora de casa, na quinta (14), às 19h.

O Sport, por sua vez, apesar de não ter deixado a zona de rebaixamento, ganhou duas posições na tabela e chegou aos 26 pontos, empatado neste quesito com o Bahia, primeira equipe fora do Z-4 —Santos e Grêmio, que se enfrentam neste domingo (10), ainda podem passar os rubro-negros.

O resultado tirou a chance do Corinthians de entrar no G-4, já que estacionou nos 37 pontos —o quarto colocado Fortaleza tem 39.

O gol do Sport foi marcado aos 35 minutos da segunda etapa, com Paulinho, que chutou da entrada da área para bater o goleiro Cássio.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians perdeu para o Sport por 1 a 0 na tarde deste sábado (9), no Recife, pelo Campeonato Brasileiro, e deu adeus a uma sequência de dez jogos de invencibilidade sob o comando do técnico Sylvinho.

