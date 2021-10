Sport encara o Atlético-GO por reação e luta contra a queda para Série B

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Sport enfrenta o Atlético-GO neste domingo (31), às 20h30, na Arena Pernambuco, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão da Ilha precisa ganhar para espantar a má fase e retomar o caminho para escapar do rebaixamento para a Série B.

O Sport não vence há quatro partidas no Brasileirão e somou apenas um ponto neste período. Depois de triunfar sobre o Corinthians em uma de suas melhores atuações no campeonato, o time pernambucano foi derrotado por Cuiabá, Palmeiras e RB Bragantino e só conquistou um empate em casa diante do Santos.

Com isso, a equipe se afundou na zona de rebaixamento e começou a rodada em 18º lugar, com 27 pontos. Um triunfo sobre os goianos é essencial para o Sport voltar a sonhar com a permanência na elite do futebol nacional.

Do outro lado, o Atlético-GO vive boa fase. O Dragão vem de vitórias em casa sobre Atlético-MG e Grêmio e está de olho na parte de cima da tabela. Com 37 pontos, o time rubro negro ocupa a nona colocação e tem a oportunidade de se firmar entre os candidatos a uma vaga na Libertadores.

Para encarar o Sport, o técnico Eduardo Souza não poderá contar com o volante Willian Maranhão, que está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Baralhas atuará em seu lugar. O restante do time será o mesmo que venceu o Grêmio.

Estádio: Arena Pernambuco, em Recife (PE)

Horário: 20h30 (de Brasília) deste domingo (31)

Juiz: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

VAR: Vinícius Forlan (SP)

Transmissão: Premiere