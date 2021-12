Sport e Flamengo ficam no empate em duelo 'para cumprir tabela' no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sport e Flamengo se enfrentaram nesta sexta-feira (3), na Arena Pernambuco, já sem pretensões no Campeonato Brasileiro. E no duelo para "cumprir tabela", as equipes ficaram no empate em 1 a 1, com gol de Michael e Gustavo Oliveira.

Com a vitória, o Leão foi a 34 pontos, mas permanece na penúltima colocação e sem chances de fugir do rebaixamento. Já o Flamengo, que entrou em campo com a segunda colocação assegurada, agora, tem 71 pontos — o Atlético-MG, que venceu o Bahia ontem (2), tem 81 e se sagrou campeão de forma antecipada.

O Sport volta a campo na segunda-feira, contra a Chapecoense, na Arena Condá. No mesmo dia, o Flamengo recebe o Santos, no Maracanã.

Michael, após duas boas chances desperdiçadas, abriu o placar quase no fim do primeiro tempo, após cruzamento de Pedro. Gustavo deixou tudo igual nos primeiros minutos do segundo tempo, aproveitando bobeira de Matheuzinho.

O atacante Pedro foi titular pela primeira vez desde quando se recuperou de uma cirurgia no joelho direito. Ele foi utilizado nas últimas partidas, inclusive na final da Libertadores, contra o Palmeiras, mas saindo do banco.

O jogador deve ganhar mais minutos nesta reta final de Brasileiro e se prepara para voltar à disputa por vaga na equipe na próxima temporada. Ele, inclusive, em jogada individual, conseguiu dar assistência para Michael abrir o placar. Na comemoração, ele fez cara de poucos amigos, enquanto o restante do grupo celebrava com o camisa 19.

O JOGO DO SPORT

O Sport pareceu ter alterado um pouco o esquema 4-1-4-1 que vinha sendo utilizado mais recentemente pelo técnico Gustavo Florentín. Tendo Mikael como referência, a equipe tentava transações rápidas, mas esbarra nos próprios erros, tanto nos espaços entre os setores quanto nos erros de passe. Ainda assim, achou espaço e deu certo trabalho à zaga rubro-negra.

O JOGO DO FLAMENGO

Com muitos desfalques e uma equipe bastante modificada, o Flamengo manteve a equipe de zaga titular, com Rodrigo Caio e David Luiz, e Bruno Henrique. Maurício Souza, interino, manteve a estrutura que já é de costume, mas com o setor ofensivo com bastante movimentação, com Bruno Henrique, Vitinho e Michael revezando a posição atrás da linha de três atacantes. O lado esquerdo, porém, foi bem mais explorado na busca pelo gol.

CRONOLOGIA

O jogo começou movimentado e leve, uma vez que os times apenas cumpriam tabela. Ainda nos primeiros minutos, oportunidades foram criadas para ambos os lados e quase com golaços. Primeiramente, Michael perdeu uma grande chance, com o gol vazio, após cruzamento de Vitinho.

A resposta do Sport veio com Hernanes, que finalizou de voleio e obrigou Hugo a fazer uma bela defesa. Pedro, do Fla, tentou por cobertura, mas Maílson voltou a tempo.

Depois do começo eletrizante, porém, o confronto diminuiu um pouco o ritmo, com as transições mais lentas. Quando a etapa inicial caminhava para o fim, Pedro fez boa jogada individual e cruzou. A bola atravessou a área e, nas costas da defesa, Michael apareceu para balançar a rede.

Pedro ainda teve chance de fazer o segundo, mas Maílson salvou quase em cima da linha.

O Flamengo voltou mais desatento para o segundo tempo. Logo no início, o zagueiro David Luiz deu uma furada que por pouco não gerou lance mais perigoso. Depois, Matheuzinho recuou errado e Gustavo Oliveira deixou tudo igual

Pouco após o empate do Sport, o time da Gávea foi ao ataque e Michael caiu na área em lance com Hernanes. Vuaden apontou pênalti, mas, após análise no VAR, mudou a decisão.

O jogo voltou a ficar mais "aberto", com os times achando espaços, mas com menos organização e criando menos também. Porém, em uma das investidas do Sport, Hugo fez grande defesa após cruzamento da direita e cabeçada de Mikael à queima-roupa.

Na reta final do duelo, o zagueiro David Luiz salvou o Flamengo em lance em que o goleiro Hugo já estava "vendido". Sander foi à linha de fundo e cruzou para trás. Zé Welison recebeu na área e, com o gol vazio, bateu de primeira, mas o camisa 23 afastou.

No fim, os dois times ainda implementaram uma correria na busca da vitória, mas sem sucesso. Pedro ainda teve chance no último minuto, mas mandou para fora.

SPORT

Maílson, Ewerthon (Hayner), Rafael Thyere, Sabino e Sander; José Welison, Marcão Silva, Everton Felipe (Ronaldo Henrique) e Hernanes (Paulinho Moccelin); Gustavo Oliveira (Tréllez) e Mikael. T.: Gustavo Florentín

FLAMENGO

Hugo Souza, Matheuzinho (Rodinei), Rodrigo Caio, David Luiz e Renê (Ramon); Thiago Maia (Bruno Viana), Diego (João Gomes) e Vitinho (Kenedy); Michael, Bruno Henrique e Pedro. T.: Maurício Souza (interino)

Estádio: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Cartões amarelos: Hernanes, Paulinho Moccelin (Sport); Renê, Pedro, Bruno Viana (Flamengo)

Gols: Michael, do Flamengo, aos 39min do primeiro tempo; Gustavo Oliveira, do Sport, aos 5min do segundo tempo