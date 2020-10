Sport e Athletico-PR se enfrentam por fim de jejum de vitórias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pressionados, Sport e Athletico-PR tentam dar fim, em confronto às 16h deste domingo (1º), válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, ao jejum de vitórias vivido por ambos na temporada, ainda mais amargo no caso dos paranaenses.

A equipe de Recife não vence há cinco jogos, todos eles pelo Brasileiro, enquanto os atleticanos atravessam uma série de nove partidas sem ganhar, na qual se somam tanto exibições do Nacional quanto da Taça Libertadores e da Copa do Brasil, pela qual perdeu para o Flamengo na quarta (28).

"O nosso torcedor já está cansado de desculpas. Acho que cada um que está aqui tem que assumir um pouco mais a responsabilidade, porque está uma coisa vergonhosa", disse Nikão ao final da mais recente derrota do Athletico —antes, tiveram ainda outros cinco tropeços e três empates.

Já o Sport enfileirou quatro derrotas e um empate, este último contra o terceiro colocado do Brasileiro, o Atlético-MG, fora de casa, na rodada anterior. Destaque no jogo em Minas Gerais, o lateral direito Raul Prata deverá ser mantido improvisado no lado esquerdo.

Do lado atleticano, o destaque na escalação será Renato Kayzer, que voltará ao time titular na vaga de Walter —ele havia sido vetado contra o Flamengo por já ter defendido o Atlético-GO na Copa do Brasil. O Athletico não terá, no entanto, Abner, suspenso.

SPORT

Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Chico Adryelson e Raul Prata; Marcão Silva, Ricardinho, Lucas Mugni e Thiago Neves; Leandro Barcia. T.: Jair Ventura

ATHLETICO-PR

Santos; Erick, Felipe Aguilar, Zé Ivaldo e Márcio Azevedo; Wellington, Christian e Léo Cittadini; Nikão, Carlos Eduardo e Renato Kayzer. T.: Paulo Autuori

Estádio: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Horário: 16h (de Brasília) deste domingo (1º)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

VAR: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Transmissão: TV Globo (p/ PE e PR)