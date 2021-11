Sport defende possibilidade de chegar aos 45 pontos contra o Bahia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cinco jogos de encerrar sua participação no Campeonato Brasileiro, o Sport recebe o Bahia às 21h desta quinta-feira (18) com a missão de manter viva a possibilidade de chegar aos 45 pontos na competição, meta tida como segura para evitar o rebaixamento.

Desde que a competição adotou o atual modelo de pontos corridos, em 2006, só um clube que atingiu essa pontuação não se livrou da queda, no caso o Coritiba, em 2009. Nas demais edições, o número deu segurança aos ameaçados, que conseguiram se livrar até com campanhas mais modestas.

No ano passado, por exemplo, o próprio Sport evitou o descenso ao somar 42 pontos, um a mais que o Vasco, que abriu o Z-4 na ocasião.

Agora, o time rubro-negro aparece com apenas 30 pontos, na vice-lanterna. Para chegar aos 45, precisará, portanto, vencer, além do também ameaçado Bahia, o Flamengo, que briga pelo título, o São Paulo, outro na luta contra a queda, a já rebaixada Chapecoense e o Athletico-PR.

Uma vitória agora na Arena Pernambuco vai não só significar um impulso nesta reta final, mas também diminuir a margem para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Atlético-GO, com 39. No caso do Bahia, com 36, um triunfo irá lhe tirar do Z-4, para o qual caiu nesta quarta (17), após vitória do Juventude.

Os adversários chegam ao duelo com necessidade de recuperação. No caso do Sport, a seca é maior, de quatro jogos sem vencer, com derrotas no período. Já o Bahia vem de revés para o Flamengo, que encerrou sequência de sete jogos invicto desde a estreia de Guto Ferreira.

Estádio: Arena Pernambuco - São Lourenço da Mata - PE

Horário: 21h (de Brasília) desta quinta-feira (18)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA-SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA-SP)

Transmissão: Premiere