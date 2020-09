Sport de Jair Ventura tenta embalar após surpreender o Grêmio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após surpreender o Grêmio com vitória fora de casa e mandar o Goiás para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Sport enfrenta justamente o time esmeraldino neste domingo (6), a partir das 20h30, na Ilha do Retiro, pela oitava rodada.

Com o triunfo na quinta (3), em Porto Alegre, o primeiro da equipe sob o comando de Jair Ventura, o time rubro-negro subiu para sete pontos e deixou a zona de rebaixamento, enquanto o Goiás, que havia perdido no dia anterior, caiu para a última posição, com quatro pontos.

"Fico feliz pela minha primeira vitória. Ainda é muito cedo, tem muito campeonato pela frente, mas fico feliz por como fui recebido. Os jogadores abraçaram a ideia, e vejo o grupo preocupado com a situação em que estávamos. Agora é continuar passando confiança para eles", projetou Ventura.

O treinador agora se prepara para sua terceira partida à frente do Sport —na estreia, foi derrotado pelo Coritiba— e afirmou que não tem uma equipe-base já formada. No Sul, ele surpreendeu ao trocar o goleiro Maílson por Luan Polli, que correspondeu com boa atuação.

"Foi uma escolha técnica. A gente acredita que precisa dar uma oportunidade para os jogadores. Não vai ter time ideal, cada jogo é uma estratégia."

Contra os goianos, ele poderá promover mudança na lateral esquerda, já que Sander decidiu ficar no clube, segundo o presidente do Sport, Milton Bivar, após ter pedido à direção para rescindir seu contrato. Luciano Juba foi seu substituto contra os gremistas.

O Goiás, por sua vez, poderá ter dois reforços no ataque: para isso, aguarda liberação de Rafael Moura e Victor Andrade pelo departamento médico.

SPORT

Luan Polli; Patric, Maidana, Adryelson e Luciano Juba (Sander); Ronaldo Henrique, Ricardinho, Betinho e Jonatan Gómez; Marquinhos e Élton. T.: Jair Ventura

GOIÁS

Tadeu; Juan Pintado, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Sandro, Ratinho e Daniel Bessa; Keko, Vinícius Lopes (Rafael Moura) e Mike (Victor Andrade). T.: Thiago Larghi.

Estádio: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Horário: 20h30 deste domingo (6)

Árbitro: Vinicius Gomes do Amaral (RS)

Transmissão: Premiere