Sport bate Goiás no Recife e vence a segunda com Jair Ventura

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Sport bateu o Goiás por 2 a 1, neste domingo (6), na Ilha do Retiro, em Recife (PE), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da equipe pernambucana foram marcados por Leandro Barcia e Marquinhos. Elton, contra, fez o único com da equipe goiana na partida.

Com a vitória, o Sport conquistou o segundo triunfo consecutivo e chegou a 10 pontos no Brasileiro, ocupando a nona posição na tabela. Já o Goiás perdeu mais uma sob comando de Tiago Larghi e segue na lanterna da competição, com apenas quatro pontos.

Agora, Goiás e Sport voltam a entrar em campo pelo campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira (9), às 18h. O time pernambucano viaja até a capital do Ceará para enfrentar o Fortaleza no Castelão, enquanto o Goiás recebe o Coritiba em Goiânia.

O destaque da partida foi Leandro Barcia. A entrada dele, que é ex-jogador do Goiás, deixou o Sport bem mais efetivo e perigoso no campo de ataque. Ele criou espaços, incomodou a defesa adversária e mostrou estar atento quando acompanhou até o fim a jogada que abriu o placar para o Sport. O atacante foi uma ótima opção à frente para o Leão.

Jogando em casa, o time de Jair Ventura parecia à vontade e conseguiu criar boas situações para abrir o placar na Ilha do Retiro. A primeira foi em bom lance de Marquinhos na esquerda do ataque do Leão, a bola sobrou para Iago Maidana, que finalizou para ótima defesa do goleiro do Goiás. Depois, Jonatan Gomez arriscou de fora para mais uma boa intervenção de Tadeu.

Apesar de o Sport ter um volume maior de chances na primeira etapa, a melhor delas foi do Goiás. Vinicius recebeu passe dentro da área e, de frente pro gol, foi atrapalhado por uma ótima dividida de Adryelson e acabou finalizando para fora.

No segundo tempo, o Sport continuou melhor nos primeiros minutos e ficou mais com a bola do que o Goiás, que ainda estava retraído. Aos 14 minutos, Luciano Juba venceu a marcação e cruzou para a área. A bola foi longa e parecia que ia sair para tiro de meta, mas Leandro Barcia acreditou na jogada e conseguiu concluir par ao gol, abrindo o placar para o Leão.

Em desvantagem, o Goiás passou a marcar a saída de bola de forma mais efetiva e começou a explorar os espaços deixados pela zaga do Sport, criando pelo menos duas chances. A mudança de postura fez efeito e o Esmeraldino empatou com um gol contra de Elton após cobrança de escanteio.

Com o empate do Goiás, a partida melhorou. As duas equipes passaram a atacar, buscar o jogo e explorar espaços nas zagas adversárias, com a bola no chão e tramas ofensivas. O Sport chegou ao segundo gol novamente pelo lado do campo: dessa vez, o lateral direito Patric avançou e cruzou para Marquinhos completar para o gol, dando a vitória para a equipe pernambucana.

SPORT

Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson, Luciano Juba; Ronaldo Henrique (Lucas Mugni), Betinho, Ricardinho, Jonatan Gomez (Leandro Barcia); Marquinhos (Sander), Elton (Hernane). T.: Jair Ventura

GOIÁS

Tadeu; Pintado, David Duarte (Fábio Sanches), Rafael Vaz, Jefferson (Caju); Breno (Ignacio Jara), Sandro, Daniel Bessa, Miguel Figueira (Mike); Vinícius, Rafael Moura (Victor Andrade). T.: Thiago Larghi

Estádio: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Juiz: Vinicius Gomes do Amaral

Cartão amarelo: Marquinhos (Sport)

Gols: Leandro Barcia, aos 14min, e Marquinhos, aos 30min do segundo tempo (Sport); Elton (contra), aos 22min do segundo tempo (Goiás)