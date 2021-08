Souta termina classificatória em 5º e vai às quartas da canoagem K1 1000

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O paranaense Vagner Souta terminou a etapa qualificatória da canoagem de velocidade K1 1000m na 5ª colocação e se classificou para as quartas de final da modalidade. O brasileiro entra na água novamente às 00h37. Prata em Londres-2012, o português Fernando Pimenta foi o primeiro colocado, garantindo a vaga direta nas semifinais.

Souta largou na raia 6 da terceira série, viu Pimenta, na raia ao lado, rapidamente abrir vantagem. Ao decorrer da prova, o brasileiro foi perdendo velocidade, e no final, mudou sua estratégia, controlando o ritmo para se resguardar para a próxima etapa.

Bronze no Pan-Americano de Lima no Peru, Souta não chegou aos Jogos como um dos favoritos. Ele disputou sua segunda Olimpíada da carreira - na Rio-2016, ficou com o 13ª lugar na categoria k4-1000m.

Josef Dostál, da República Checa, medalha de prata na Rio-2016 e um dos favoritos na prova, se classificou direto para as semifinais em primeiro na sua série, com tempo de 3:37.342, assim como o atual campeão mundial Bálint Kopasz, que fechou a segunda série com 3:39.084.