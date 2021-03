Soteldo consegue liberação na Venezuela e deve se reapresentar ao Santos nesta terça

O clube cedeu, pois o estrangeiro não encontrava seus familiares havia mais de um ano devido à pandemia de Covid-19. Durante o recesso da grande maioria dos jogadores, após o Campeonato Brasileiro, no final de fevereiro, Soteldo permaneceu no Brasil para evitar qualquer possibilidade de contrair o coronavírus.

O atacante pediu ao clube alguns dias de folga em seu país natal logo após a classificação do clube na Copa Libertadores da América, diante do Deportivo Lara, em Caracas, em que o time de Ariel Holan empatou em 1 a 1.

