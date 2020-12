Sorteio define os grupos do Paulistão 2021; Palmeiras tem chave complicada

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Federação Paulista de Futebol realizou nesta terça-feira (8) o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista 2021, que começará em 28 de fevereiro e terá 16 clubes participantes. A previsão é que a final aconteça em 23 de maio.

Os 16 times foram divididos em quatro grupos de quatro. Entre os grandes, o Corinthians está no grupo A, o São Paulo, no B, o Palmeiras, no C, e o Santos, no grupo D.

Os clubes do mesmo grupo não se enfrentam na primeira fase. Os dois piores na classificação geral serão rebaixados. Os dois melhores de cada chave se enfrentam nas quartas de final. Quartas e semifinais serão em jogo único. Já a final será em partidas de ida e volta.

O grupo do Palmeiras, atual campeão paulista, é o mais complicado, com Red Bull Bragantino, Novorizontino e Ituano. Vale lembrar que eles não se enfrentam na primeira fase, mas disputam as duas vagas da chave no mata-mata.

Grupo A

Corinthians

Santo André

Inter de Limeira

Botafogo-SP

Grupo B

São Paulo

Ponte Preta

Ferroviária

São Bento

Grupo C

Palmeiras

Red Bull Bragantino

Novorizontino

Ituano

Grupo D

Santos

Mirassol

Guarani

São Caetano