Sorteio define duelos no judô: veja quem os brasileiros enfrentam em Tóquio-2020

O judô é o esporte que mais vezes levou o Brasil ao pódio (22 ocasiões). Para a Olimpíada de Tóquio, as principais chances de medalha do Brasil estão com Mayra Aguiar (até 78kg), Maria Suelen (acima de 78kg), Rafael Silva (acima de 100kg) e na prova por equipes, que fará parte da competição pela primeira vez.

Rafael Silva, o Baby, entra de bye, e só pegará Teddy Riner, campeão olímpico em Londres-2012 e Rio-2016, em uma eventual semifinal nos pesos pesados. A situação dele é parecida com a de Maria Suelen (também nos pesos pesados), que pode cruzar com a cubana Idalys Ortiz somente em uma semifinal.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As chaves do judô nos Jogos Olímpicos de Tóquio foram definidas após sorteio nesta quarta-feira (21). De forma geral, os brasileiros deram sorte nos confrontos. Outros, porém, terão pela frente algumas pedreiras.

