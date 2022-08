Sorteio de mandos das Semifinais da Copa do Brasil será nesta sexta

Como as Semifinais contam com equipes da mesma cidade, antes do sorteio das bolinhas, será detalhada pela Diretoria de Competições da CBF toda a dinâmica de relação entre as partidas.

Rio de Janeiro/RJ - A CBF realizará o sorteio para a definição dos mandos de campo das Semifinais da Copa do Brasil 2022, nesta sexta-feira (19), às 11h, com transmissão ao vivo pelo site da entidade: www.cbf.com.br.

