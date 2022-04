'Sorriso no rosto e pronto pra tudo'', André Hernan se despede da Globo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jornalista André Hernan foi as redes sociais se despedir da Globo, sua casa nos últimos 18 anos. O repórter deixa a emissora carioca e está a caminho de um novo desafio na NWB (Network Brasil), grande produtora de conteúdos digitais do mundo esportivo e responsável pelo canal do Desimpedidos, por exemplo.

Hernan apontou a passagem pela Globo com uma "viagem divertida" e afirmou que deixa a emissora "com um sorriso no rosto e pronto pra tudo". O jornalista ingressou na empresa como estagiário e se tornou um dos principais repórteres esportivos da casa.

"Que foto usar? Ahh, última do rolo da câmera tirada antes de entrar no ar. Com um sorriso no rosto e pronto para tudo. Com essa imagem encerro minha trajetória de 18 anos no Grupo Globo. Entrei como estagiário e saio como o 'repórter da última informação', que viagem divertida! Faria tudo de novo e não mudaria uma vírgula sequer!", escreveu André Hernan em seu Instagram.

"Só tenho gratidão por esta casa que me acolheu e me fez realizar sonhos Duas Copas, Olimpíadas, Eurocopa, Panamericano, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Paulista, um monte de amigos e muitas histórias pra contar! Obrigado por tudo", completou.

Colegas, como o narrador Gustavo Villani e o apresentador Felipe Andreoli, se despediram de Hernan.

"Palmas de pé para você!", escreveu Villani. "Muito Monstro! Só voa", completou Andreoli.

A reportagem apurou que Hernan comunicou ao Grupo Globo sobre sua saída nesta quinta-feira (31) e nesta sexta-feira (1º) foi o último dia dele na emissora. O repórter participou ao vivo do "Redação SporTV" nesta sexta-feira. Na NWB, André terá um canal próprio e original no YouTube.