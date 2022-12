'Somos todos Croácia'. Por que Mané torcerá pelos croatas na semi da Copa

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Sadio Mané já declarou para quem irá torcer na primeira semifinal da Copa do Mundo do Qatar, entre Argentina e Croácia, nesta terça-feira (13), às 16h (de Brasília), no Lusail Iconic. "Hoje somos todos Croácia", publicou o atacante senegalês em sua conta no Twitter.

A revelação fez alguns torcedores lamentarem a escolha de Mané nos comentários, com um deles dizendo, por exemplo: 'Por que você vai torcer contra Messi, eu não entendo'.

Depois de uma enxurrada de aficionados alegando que torceria para a Argentina especialmente por conta de Lionel Messi, Mané -que foi cortado de Senegal ainda antes da Copa por conta de uma lesão- publicou uma nova mensagem, justificando a escolha: 'Pelo meu irmão Josip'.

Josip Stanisic, reserva da Croácia na Copa do Mundo, é companheiro de Mané no Bayern de Munique. Porém, apesar da torcida do senegalês, Josip deve continuar no banco diante da Argentina, assim como foi nas outras cinco partidas do time croata na competição.

Quem levar a melhor entre Argentina e Croácia garante a primeira vaga para a grande decisão da Copa do Qatar. O adversário sai nesta quarta (14), do jogo entre França e Marrocos.