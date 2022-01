Sócios aprovam venda do futebol do Botafogo a John Textor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os associados do Botafogo aprovaram de maneira expressiva, nesta sexta-feira (14), a mudança no estatuto do clube que permitirá a venda da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) alvinegra a John Textor. O empresário norte-americano comprará 90% da nova empresa, com um investimento prometido de R$ 400 milhões.

Em assembleia geral com votação presencial e virtual, 722 sócios se manifestaram de maneira favorável à transação, e 11 foram contra, com 7 abstenções. Na última quinta (13), a alteração estatutária já havia sido aprovada com ampla vantagem no Conselho Deliberativo: 167 votos a favor, três contra e uma abstenção.

Agora, o empresário de 56 anos e o Botafogo têm dois meses para amarrar detalhes do contrato de concessão por 30 anos. Já há a expectativa de um aporte inicial de R$ 50 milhões. Após a oficialização do acordo com a Eagle Holdings, de Textor, outros R$ 100 milhões serão colocados no futebol do clube carioca.

As votações de quinta e sexta foram acompanhadas por torcedores em festa nos arredores da sede da equipe, em General Severiano. Após anos de dificuldades, com sucessivos rebaixamentos no Campeonato Brasileiro, eles acreditam na possibilidade da formação de um elenco mais forte, capaz de ser competitivo na primeira divisão.

Para isso, o Botafogo decidiu adotar o modelo de clube-empresa, aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro no ano passado. A agremiação alvinegra criou a sua SAF e passará nove décimos dela a Textor. Os outros 10% da sociedade ficarão com o clube social.

"Estamos conseguindo resgatar o Botafogo para que o clube volte a dar alegrias à torcida", afirmou o vice-presidente preto e branco, Vinícius Assumpção. "Há um ano, encontramos um clube destroçado. E, em um ano, conseguimos dar perspectiva de futuro à torcida. Agora, é iniciar uma nova era."

Para o início da nova era, fazia-se necessário alterar o seguinte trecho do estatuto da agremiação: "Serão asseguradas a detenção e a manutenção da maioria do capital votante". Na votação de ontem, os associados tiveram de responder à seguinte pergunta: "Autoriza ou não a excepcionalidade da aplicação do referido dispositivo estatutário?".

A resposta da ampla maioria foi sim.