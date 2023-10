Sobrinho de Yamaguchi e Esquiva, Yuri Falcão estreia com vitória no Pan

Yuri ainda falou sobre a relação com seus tios e as dicas que recebeu para os jogos Pan-Americanos.

Com um show de agilidade, força e técnica, o lutador brasileiro garantiu seu lugar na próxima fase do torneio.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Yuri Falcão venceu Tyshawn Jones e avançou nas eliminatórias do Boxe hoje, nos jogos Pan-Americanos, realizados em Santiago, no Chile.

