Sobrevivente da tragédia da Chapecoense escapa de outro acidente

Edwin Tumiri um dos seis sobreviventes da queda do voo da LaMia, que culminou na morte de grande parte do elenco do time Chapecoense, se salvou de um outro acidente nesta terça-feira.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.